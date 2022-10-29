İzmit Şirintepe Mahallesi Bakır Sokak’ta ikamet eden emekli aşçı Recep Bozkurt’un eşi ve 2 çocuk annesi Habibe Bozkurt (64) enfeksiyon sebebiyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazına müteakip Mersincik Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.