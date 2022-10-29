İzmit Karabaş Mahallesi Akçacamii Caddesi üzerinde ikamet eden merhum emekli astsubay Remzi Cesur’un eşi ve 3 çocuk annesi Sevim Cesur (83) vefat etti. Beyne pıhtı atması nedeniyle vefat eden Sevim Cesur’un cenazesi ikindi namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Gündoğdu Mezarlığı’nda toprağa verildi.