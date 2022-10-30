İzmit Kozluk Mahallesi Muhabere Meydanı Sokak’ta ikamet eden özel firmanın merkez şubesinin satın alma biriminde çalışan ve 2 çocuk babası olan Cengiz İnal (63) kalp krizi sebebiyle vefat etti. Cenazesi öğle namazına müteakip Baç Çınarlı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.