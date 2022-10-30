İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi Akdeniz Sokak’ta ikamet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’ndan emekli ve 1 çocuk babası Mecit Zengit (52) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazına müteakip Kuruçeşme Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Dalca Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.