İzmit Orhan Mahallesi Saadettin Yalı Caddesi üzerinde ikamet eden merhum Vedat Adalı’nın eşi ve 3 çocuk annesi Yurdanur Adalı (80) bağırsak kanseri nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazına müteakip Bağçeşme Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.