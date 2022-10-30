Kandıra Koca Oğlu Köyü’nde ikamet eden merhum Recep Aksoy’un eşi ve 4 çocuk annesi Hanife Aksoy (98) vefat etti. Cenazesi öğle namazına müteakip Balaban Köyü Kocaoğlu Mahallesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Balaban Köyü Kocaoğlu Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.