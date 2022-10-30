İzmit Karadenizliler Mahallesi Gizem Nur Caddesi üzerinde ikamet eden SEKA emeklisi Muhammet Gürdal’ın eşi ve 4 çocuk annesi Nuriye Gürdal (83) çoklu organ yetmezliği sebebiyle vefat etti. Cenazesi öğle namazına müteakip Altınoğlu Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.