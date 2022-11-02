Derince İbni Sina Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde ikamet eden Koruma Fabrikası’ndan emekli merhum Kemal Özdemir’in eşi, Özdemir Pharma Kimya firmasının sahibi iş insanı İbrahim Özdemir ile birlikte 4 çocuk annesi Necibe Özdemir(70)solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Sopalı Çiftliği Camii’nden alınarak Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.