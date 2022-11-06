İzmit Tavşantepe Mahallesi Bektaşi Sokak’ta oturan İzmit Belediyesi’nden emekli ve 3 çocuk babası Hüseyin Yılmaz (71) nazofarenks (geniz kanseri) nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle vakti TavşantepeCemevi’nde yapılan tören sonrası Tavşantepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.