Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Yasin Demirkıran geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası Demirkıran İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere memleketi Gümüşhane’ye nakledildi.