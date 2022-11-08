İzmit Yeşilova Mahallesi Gündoğdu Caddesinde ikamet eden Fabrika personeli Emirhan Kalay’ın eşi, KOÜ Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışan evli 2 çocuk annesi Zeliha Kalay(26)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yeşilova Merkez Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.