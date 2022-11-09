İzmit Yeşilova Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokak üzerinde ikamet eden 3 çocuk babası Sait Beşli (62) vefat etti. Solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile vefat eden SSK emeklisi Beşli’nin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Boğaziçi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.