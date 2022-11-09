Kartepe Dumlupınar Mahallesi Esen Sokak’ta ikamet eden bir çocuk babası CasimDüzcan(77) yaşlılığa bağlı nedenlerden vefat etti. Emekli Casim Düzcan’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Dumlupınar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığına defnedildi.