Başiskele Kılıçarslan Mahallesi Hürriyet Caddesinde ikamet eden 10 çocuk babası Emekli Nurettin Aktürk (92) vefat etti. Bir süredir rahatsız olan Nurettin Aktürk yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybetti. Aktürk’ün cenazesi öğlen namazına müteakip Bahçeçecik Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazını ardından Bahçeçecik Mezarlığında toprağa verildi.