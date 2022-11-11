Derince Yavuz Sultan Mahallesi Emniyetçiler Sokakta ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli Kararlar ve Yazı İşleri eski daire başkanı(20 yıl önce) merhum Sezai Kuş’un eşi, 2 çocuk annesi Seval Kuş(74)kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Fevziye Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.