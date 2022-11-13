İzmit Yenidoğan Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi’nde oturan, merhum Şükrü Tunalı ve merhume Lütfiye Tunalı’nın 3 çocuğundan üçüncüsü olan Zehra Tunalı (85) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi vakti Yenidoğan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.