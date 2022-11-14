Körfez Fatih Mahallesi Uzun Sokakta ikamet eden emekli çiftçi merhum Salih Perik’in eşi, 3 çocuk annesi Hasbiye Perik(91)yaşlılığa bağlı solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Kırklareli Vize ilçesi Topçu Köyünde toprağa verildi.