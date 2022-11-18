Kartepe Rahmiye Mahallesi Müderris Sokak adresinde ikamet eden serbest meslek sahibi Hüseyin Aksu (60) mide ve pankreas kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Aksu’un cenazesi Yeşilkent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi.