Derince Sırrıpaşa Mahallesi İsfendiyar Sokak adresinde ikamet eden Derince’de toptancılık yapan Hasan Sivri (37)akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hasan Sivri’nin cenazesi Mersincik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.