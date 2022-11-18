İzmit Cedit Mahallesi Eski Taşocağı Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan merhum Şaban Fındıkçı’nın eşi Fatma Fındıkçı (67) kanser nedeniyle vefat etti. Kocaelili siyasetçi Şevki Yılmaz’ın teyzesinin kızı olan ev hanımı ve 3 çocuk annesi Fatma Fındıkçı’nın cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kanlıdere Mezarlığında toprağa verildi.