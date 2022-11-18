Fatma Fındıkçı
İzmit Cedit Mahallesi Eski Taşocağı Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan merhum Şaban Fındıkçı’nın eşi Fatma Fındıkçı (67) kanser nedeniyle vefat etti. Kocaelili siyasetçi Şevki Yılmaz’ın teyzesinin kızı olan ev hanımı ve 3 çocuk annesi Fatma Fındıkçı’nın cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kanlıdere Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.