Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Bayraktar Sokak adresinde ikamet eden serbest meslek sahibi olan ve Kitapçı Ahmet olarak tanınan Ahmet Öztok (77) Koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Ahmet Öztok’un cenazesi Değirmendere Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örcün Eski Mezarlıkta toprağa verildi.