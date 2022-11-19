İzmit Tepeköy Mahallesi Acısu Park Sitesinde ikamet eden Av. Merhum Yılmaz Engin’in eşi, 2 çocuk annesi Hatice Üstün(83)alzheimer ve demans rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Kullar Merkez Camiinden alınarak Kullar Merkez Mezarlığında toprağa verildi.