İzmit Erenler Mahallesinde ikamet eden eski İzmit Büyükşehir Belediyesinden emekli Yusuf Arık (76) kalp yetmezliği ve koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Yusuf Arık’ın cenazesi Kanlıbağ Hacı Bahar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gedikli Mezarlığında toprağa verildi.