İzmit Hacı Hasan Mahallesi Yukarı Pazar Caddesi adresinde ikamet eden SSK emeklisi Ercan Kıyaş’ın eşi Sevgi Ekiz (60) beyin kanaması sonucu vefat etti. 1 çocuk annesi olan Sevgi Ekiz’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.