Gölcük Nüzhetiye Mahallesinde ikamet eden Gölcük Tersane Komutanlığından emekli Mehmet Gümüş’ün eşi Nazmiye Gümüş (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nazmiye Gümüş’ün cenazesi Nüzhetiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nüzhetiye Mezarlığında toprağa verildi.