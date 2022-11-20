Gölcük Değirmendere Leyla Atakan Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Mehmet Demir (76) geçirdiği iç kanama nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Mehmet Demir’in cenazesi Akyüzler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere Mezarlığında toprağa verildi.