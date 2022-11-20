İzmit Tavşantepe Mahallesi Evren Sokak adresinde ikamet eden emekli kamyon şoförü Hüseyin Harmantepe (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Hüseyin Harmantepe’nin cenazesi Tavşantepe Göl Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.