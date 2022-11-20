İzmit Körfez Mahallesinde ikamet eden SEKA emeklisi Mustafa Bülte’nin eşi SEKA emeklisi Halime Bülte (95) yaşlılık nedeniyle vefat etti. 1 çocuk annesi olan Halime Bülte’nin cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuntarla Mezarlığında toprağa verildi.