Kandıra Beylerbeyi Mahallesinde ikamet eden tır şoförü Cavit Tetik (51) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Cavit Tetik’in cenazesi Beylerbeyi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Beylerbeyi Mezarlığında toprağa verildi.