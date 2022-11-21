Karamürsel Ereğli Mahallesi Orkinos Sokakta ikamet eden Balıkçı merhum Seyfettin Çıtak’ın eşi, Ereğli önceki dönem Muhtarı esnaf Feyzi Çıtak ile birlikte 4 çocuk annesi Ayşe Melek Çıtak(91)vefat etti. Cenazesi öğle namazında Ereğli Merkez Camiinden alınarak Ereğli Mezarlığında toprağa verildi.