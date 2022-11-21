Cevat Kaya
Derince Dumlupınar Mahallesi Öznur Sokakta ikamet eden emekli öğretmen, Turgut Reis İlkokulu eski müdürlerinden, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde eski Şube Müdürü 3 çocuk babası Cevat Kaya(80)vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yıldırım Camiinden alınarak Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.