İzmit Serdar Mahallesi Arızlı Caddesinde ikamet eden işçi emeklisi, Şehit Mehmet Ekşi ile birlikte 6 çocuk babası, 15 Temmuz Gazisi Hızır Ekşi(76)kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Kuruçeşme Merkez Camiinden alınarak Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.