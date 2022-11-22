Darıca Yalı Mahallesi Bahçelievler Sokak’ta ikamet eden Güler Kolcuoğlu(79) yaşlılığa bağlı olarak vefat etti. İşçi emeklisi merhum Halit Kolcuoğlu’nun eşi ve 3 çocuk annesi Güler Kolcuoğlu’nun cenazesi öğlen namazına müteakip Kavala Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Darıca Eski Mezarlığı’nda toprağa verildi.