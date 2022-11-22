Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Kısa Sokak’ta ikamet eden Beşir Budak(66) şeker hastalığı sebebiyle vefat etti. Tesisatçılık yapan ve 3 çocuk babası Beşir Budak’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Bağlarbaşı Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Nene Hatun Mezarlığı’nda toprağa verildi.