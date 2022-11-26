İzmit Kozluk Mahallesi Aynalı Kavak Sokak adresinde ikamet eden İZAYDAŞ emeklisi Cevat Akbulut(54)kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Cevat Akbulut’un cenazesi Kozluk Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.