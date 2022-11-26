İzmit Tavşantepe Mahallesi Kumlu Sokak adresinde ikamet eden Bağkur emeklisi Fahrettin Sönüksün(81)organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Fahrettin Sönüksün’ün cenazesi Yeşilova Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.