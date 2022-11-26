İzmit Kocatepe Mahallesi Almina Caddesi adresinde ikamet eden serbest çalışan merhum Ahmet Oğuz’un eşi Fatma Oğuz(80)çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fatma Oğuz’un cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.