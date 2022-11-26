İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokak adresinde ikamet eden fabrika bekçisi Tahsin Özdemir’in eşi Kadriye Özdemir(50)böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Kadriye Özdemir’in cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.