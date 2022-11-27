İzmit Mehmet Ali Paşa Caddesi Bağdat Caddesi’nde ikamet eden Ayşe Barış(69) yaşlılığa bağlı sebeplerden vefat etti. Merhum esnaf Şemsettin Barış’ın eşi ve 5 çocuk annesi Ayşe Barış’ın cenazesi ikindi namazın müteakip Mehmet Ali Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çubuklu Bala Mezarlığı’nda toprağa verildi.