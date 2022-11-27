İzmit Yenidoğan Ateş Çiçeği Sokak’ta ikamet eden Ayşe Öztürk(98) yaşlılığa bağlı sebeplerden vefat etti. Merhum tamir tahliyeci Harp Öztürk’ün eşi ve 5 çocuk annesi Ayşe Öztürk’ün cenazesi öğlennamazın müteakip Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.