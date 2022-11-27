İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi Mehtap Sokak’ta ikamet eden Emine Keleş(85) kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. Merhum fabrika işçisi Nihat Keleş’in eşi ve 1 çocuk annesi Emine Keleş’in cenazesi öğlennamazın müteakip Kuruçeşme Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.