Derince Yenikent Mahallesi Serpil Sokak’ta ikamet eden Dursun Özata(82) yaşlılığa bağlı sebeplerden vefat etti. İşçi emeklisi ve 4 çocuk babası Dursun Özata’nın cenazesi öğlen namazına müteakip Dere Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.