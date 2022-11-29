İzmit Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Sokak’ta ikamet eden Gülşen Kapseloğlu(71) mide kanseri sebebiyle vefat etti. Merhum işçi emeklisi Ergül Kapseloğlu’nun eşi olan Gülşen Kapseloğlu’nun cenazesi öğlen namazına müteakip Yeni Cuma Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.