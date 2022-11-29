Darıca Osmangazi Mahallesi Yavuz Sokak’ta ikamet eden Tahsin Koçak(50) akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. Fabrika işçisi ve 2 çocuk babası olan Tahsin Koçak’ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Aşıroğlu İrşat Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Nene Hatun Mezarlığı’ndatoprağa verildi.