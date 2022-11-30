Başiskele Mahmut Paşa Mahallesi Mahmut Paşa Caddesi adresinde ikamet eden eski Kullar Belediyesinden emekli Ali Şahinkaya(78)vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Ali Şahinkaya’nın cenazesi Mahmut Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yüceler Mezarlığında toprağa verildi.