Gölcük Yazlık Merkez Mahallesi Ilıca Caddesi adresinde ikamet eden fabrika işçisi merhum İsmail Usta’nın eşi Ayşe Usta(84)çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ayşe Usta’nın cenazesi Yazlık Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yazlık Mezarlığında toprağa verildi.