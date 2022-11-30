İzmit Yenimahalle Gönül Sokak adresinde ikamet eden DenakAcentası çalışanlarından Kaya Kılıç(61)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Kaya Kılıç’ın cenazesi Akmeşe Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.