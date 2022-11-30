Derince Çınarlı Mahallesi Nato Caddesi adresinde ikamet eden baklava ustası Şahin Göçer’in eşi Zeynep Göçer(42)serebellarataksi hastalığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesş olan Zeynep Göçer’in cenazesi Yenice Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi