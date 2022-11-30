Derince Dumlupınar Mahallesi Ural Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Salih Karabulgu’nun eşi Kuli Karabulgu(89)vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan KuliKarabulgu’nun cenazesi İmam Hüseyin Cemevinden alınarak Körfez Asri Mezarlıkta toprağa verildi.