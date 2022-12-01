İzmit 28 Haziran Mahallesi Elmalı Sokak’ta ikamet eden Yüksel Ay(56) solunum yolu yetmezliği sebebiyle vefat etti. Serbest meslek yapan ve 2 çocuk babası olan Yüksel Ay’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Bekirdere Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazını ardından Topluca Mezarlığında toprağa verildi